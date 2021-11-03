В Кремле отреагировали на статью FT о смертности в России от COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порекомендовал опираться на данные оперштаба по борьбе с распространением коронавируса и Росстата о смертности от СOVID-19 в России. Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой РФ назвали одним из лидеров по смертности от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По мнению Пескова, эту публикацию не следует рассматривать как первоисточник, поскольку неизвестны критерии, на основе которых издание оценивало уровень смертности в России.

Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Татьяной Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры, — сказал он.

Ранее издание FT сообщило, что избыточная смертность от COVID-19 в России с начала пандемии превысила 750 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. Согласно данным федерального оперштаба, за сутки скончались 1189 человек. Всего жертвами инфекции в России стали 242 060 человек.