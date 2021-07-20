В Кремле отреагировали на расследование о 29 млн заболевших COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов ТАСС о расследовании изданий «Медиазона», «Холод» и «Медуза» (признано российскими властями иноагентом), где говорится о 29 млн заболевших коронавирусом в России.

Представитель Кремля не стал комментировать эти сведения. Он направил журналистов в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это вопрос в штаб к [заместителю председателя правительства Татьяне] Голиковой, — сказал он.

Ранее журналисты трёх изданий получили информацию из базы Минздрава, созданной для отслеживания ситуации с коронавирусом. Они сообщили, что в реестре заболевшими числятся в пять раз больше пациентов, чем в официальной статистике оперштаба.

Сотрудники СМИ использовали сертификаты переболевших COVID-19, которые выдавал сервис «Госуслуги» для посещения ресторанов в Москве в период, когда для этого требовался QR-код. Электронный документ имеет номер, состоящий из 16 цифр. По данным журналистов, последние восемь из них — порядковый номер пациента в реестре Минздрава.

Сейчас переболевшим выдаются сертификаты, в которых порядковые номера превышают 29 млн, что почти в пять раз больше, чем официальные статистические данные (шесть миллионов человек).

24 июня заместитель главы Минцифры Олег Качанов рассказал, что в регистре переболевших около девяти миллионов человек. При этом оперштаб в тот же день сообщал примерно о пяти миллионах переболевших за всё время пандемии.