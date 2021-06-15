В Кремле отреагировали на похищение чеченки, бежавшей от домашнего насилия

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал похищение и насильное возвращение в Грозный чеченки, которая скрывалась в Дагестане от домашнего насилия. Он считает, что этот вопрос не касается Кремля, передаёт «Интерфакс».

Мы видели сообщения СМИ, но это не наш вопрос. В случае соответствующего обращения в правоохранительные органы — это их вопрос, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что домашнее насилие «мало чем отличается от любого насилия», которое наказывается по действующему законодательству.

11 июня силовики из Дагестана и Чечни 10 июня задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Чеченку Тарамову Халимат Аюбовну, которая была среди них, насильно увезли на родину.

По информации журналистов, Тарамова — дочь бывшего министра ЖКХ Чечни, приближённого к главе региона Рамзану Кадырову Аюба Тарамова.

О преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне стало известно весной 2017 года. Российские власти отрицают эту информацию, а глава республики Рамзан Кадыров вообще заявляет, что в регионе нет геев. Сумевшие выбраться из Чечни жители-геи утверждают, что их запугивают через соцсети.