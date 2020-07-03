В Кремле отреагировали на объявление о продаже рубашки Путина

https://static.news.ru/photo/45ddf47c-bdd0-11ea-9225-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал размещённую на одном из популярных сайтов частных объявлений информацию о продаже рубашки, якобы принадлежащей президенту Владимиру Путину.

Автор объявления утверждает, что предмет гардероба был забыт главой государства в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года. По его словам, рубашку нашли во время уборки номера, в котором останавливался Путин.

Продавец просит за рубашку 165 тысяч рублей. Он отмечает, что на предмете одежды отсутствуют какие-либо атрибуты, подтверждающие его принадлежность президенту, но готов отдать рубашку на ДНК-экспертизу.

Пресс-секретарь Путина назвал объявление не заслуживающим доверия. По его словам, рубашку президента в отеле забыть не могли.

Нет. Такого быть не может, — цитирует его РИА Новости.

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