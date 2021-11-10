В Кремле отреагировали на новые видео с пытками заключённых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление новых видео с пытками заключённых, которые были сняты в туберкулёзной больнице саратовской колонии. Он отметил, что проверки уже начались. Его слова приводит ТАСС.

Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Они сообщили, что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые.

До этого программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайт видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых.