В Кремле отреагировали на колонку Навального о коррупции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал колонку оппозиционера Алексея Навального о коррупции, которую он написал из колонии, а затем опубликовал в мировых СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя главы государства, как в Кремле относятся к тому, что Навальный продолжает вести общественную деятельность из колонии: публикует материалы и обращается к сторонникам.

В Кремле никак не относятся к этому, это абсолютно не наше дело, — ответил Песков.

20 августа Навальный написал колонку о коррупции и борьбе с ней. Материал опубликовали британская The Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. В тексте он предложил пять шагов по борьбе с коррупцией для мировых лидеров.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.