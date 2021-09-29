В Кремле отреагировали на действия YouTube в отношении RT

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал действия YouTube по отношению к российскому телеканалу RT. По его словам, это является проявлением цензуры в отношении СМИ и в Кремле видят в этом признаки нарушения законов РФ. Его слова приводит ТАСС.

Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ, — сказал Песков.

Он также заметил, что если факт нарушения российского законодательства будет доказан, платформа понесёт серьёзное наказание. Её принудят к выполнению законов РФ. При этом представитель Кремля добавил, что терпимость российских властей к таким действиям зарубежной компании должна быть нулевой.

Здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобным нарушениям закона, — заключил он.

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса».

В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.

Позднее Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.