В Кремле отказались вмешиваться в конфликт ЦИК и избиркома Петербурга

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал конфликт, который возник между Центризбиркомом и избирательной комиссией Санкт-Петербурга. Он заявил, что в Кремле не будут вмешиваться в ситуацию, передаёт РИА Новости.

Он отметил , что каждый работает в рамках собственных компетенций.

В данном случае это рабочая ситуация, не думаем, что нам нужно вмешиваться, — сказал представитель главы государства.

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирком Петербурга. Она заявила, что больше всего жалоб на нарушения на выборах депутатов Госдумы приходило из этого города. Она отметила, что по ряду случаев направлены материалы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Кроме того, около 10 тысяч голосов «ушло в никуда».

22 сентября в Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках. Причиной для такого решения стали выявленные многочисленные нарушения.

Ранее Памфилова заявляла, что в петербургском избиркоме существует «пятая колонна», которая не выявляет нарушений.