В Кремле отказались оценивать соблюдение прав человека в Чечне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал оценивать общий уровень соблюдения прав человека в Чеченской Республике. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили представителя Кремля сравнить уровень защиты прав человека в Чечне и в других регионах.

Кремль не может давать какие-то общие оценки. Я считаю этот вопрос в целом некорректным, — ответил он.

Песков предложил обратиться с этим вопросом в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По его словам, главное для Кремля — соблюдение российских законов в республике. При этом он согласился, что права человека — один из аспектов законности.

10 июня силовики из Дагестана и Чечни задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Чеченку Тарамову Халимат Аюбовну, прятавшуюся из-за своей сексуальной ориентации, насильно увезли на родину.

Весной 2017 года в СМИ появилась информация о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Российские власти отрицают эти сведения, а глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе нет геев. Сумевшие выбраться из Чечни представители нетрадиционной сексуальной ориентации утверждают, что их запугивают через соцсети.