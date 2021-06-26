В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что сотрудников администрации президента, отказывающихся вакцинироваться от коронавируса, не будут продвигать по службе. Об этом сообщает РИА Новости.

Это неправда, — отметил Песков.

Издание Octagon со ссылкой на свои источники написало , что сотрудников администрации президента временно не будут повышать по службе, если они не пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции. Якобы каждому кандидату причины отказа в продвижении по службе будут разъяснятся в индивидуальном порядке.

Песков заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России остаётся добровольной. При этом люди, которые не хотят ставить прививку, «могут поменять работу».

Ранее Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей обратились к российскому правительству с предложением о введении обязательной вакцинации от коронавируса всех взрослых граждан. Документ был подписан президентом РСПП Александром Шохиным и председателем РСПП Михаилом Шмаковым. В нём предлагается вакцинироваться всем, у кого нет противопоказаний и антител.