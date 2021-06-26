В Кремле опровергли сообщения об ограничениях для непривитых чиновников
Денис Коробейников
Денис Коробейников
17:14, 26 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что сотрудников администрации президента, отказывающихся вакцинироваться от коронавируса, не будут продвигать по службе. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание Octagon со ссылкой на свои источники написало, что сотрудников администрации президента временно не будут повышать по службе, если они не пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции. Якобы каждому кандидату причины отказа в продвижении по службе будут разъяснятся в индивидуальном порядке.
Песков заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России остаётся добровольной. При этом люди, которые не хотят ставить прививку, «могут поменять работу».
Ранее Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей обратились к российскому правительству с предложением о введении обязательной вакцинации от коронавируса всех взрослых граждан. Документ был подписан президентом РСПП Александром Шохиным и председателем РСПП Михаилом Шмаковым. В нём предлагается вакцинироваться всем, у кого нет противопоказаний и антител.