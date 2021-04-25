В Кремле рассказали, кто будет работать в майские праздники

https://static.news.ru/photo/da307590-a674-11eb-a711-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будут работать некоторые предприятия в майские праздники. По его словам, если в организации принят ненормированный график, то сотрудники продолжат работу. Его слова приводит ТАСС.

В разговоре с журналистами представитель Кремля уточнил, что данные слова стоит воспринимать как рекомендацию, а не как указание к действиям. Он отметил, что подобные условия действительны для организаций непрерывного цикла.

Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать, — пояснил Песков.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому майских праздничных дней в стране в этом году станет больше. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая. Подчёркивается, что органам публичной власти необходимо определить количество служащих, обеспечивающих с 1 по 10 мая функционирование этих органов.

Ранее работодатели России раскрыли своё отношение к майским праздникам, после того как президент РФ Владимир Путин объявил об увеличении количества выходных дней.