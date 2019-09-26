https://static.news.ru/photo/e57b0e36-e115-11e9-abf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Кремль с позитивом относится к любым решениям, направленным на сохранение человеческих жизней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

По его словам, властям известно, сколько происходит пожаров, которые часто имеют трагические последствия.

Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения, — отметил он.

При этом Песков отверг предположение, что ограничение вводится из-за того, что табачный дым мешает жильцам домов и постояльцам гостиниц.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что запрет касается именно противопожарного режима, а не борьбы с курением, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее в МЧС предупредили, что курение на балконе может привести к штрафу до пяти тысяч рублей или уголовной ответственности.