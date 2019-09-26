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Кремль с позитивом относится к любым решениям, направленным на сохранение человеческих жизней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

По его словам, властям известно, сколько происходит пожаров, которые часто имеют трагические последствия.

Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения, — отметил он.

При этом Песков отверг предположение, что ограничение вводится из-за того, что табачный дым мешает жильцам домов и постояльцам гостиниц.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что запрет касается именно противопожарного режима, а не борьбы с курением, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее в МЧС предупредили, что курение на балконе может привести к штрафу до пяти тысяч рублей или уголовной ответственности.

Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года. Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия. Однако в МЧС подтвердили, что правила касаются и курения.

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