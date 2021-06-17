В Кремле одобрили обязательную вакцинацию от COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/d6d587d8-cf4f-11eb-a955-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддерживает решения по обязательной вакцинации отдельных категорий работников в ряде регионов России. Он считает, что в сложившейся ситуации это правильно, пишет РИА Новости.

Песков заметил, что вакцинация населения в регионах является движением в верном направлении. Правда, он уточнил, что это его личная точка зрения.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.