В Кремле одобрили обязательную вакцинацию от COVID-19 в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддерживает решения по обязательной вакцинации отдельных категорий работников в ряде регионов России. Он считает, что в сложившейся ситуации это правильно, пишет РИА Новости.
Песков заметил, что вакцинация населения в регионах
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.