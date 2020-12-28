В Кремле оценили заявления о рисках принятия закона об иноагентах

https://static.news.ru/photo/5c35b410-49b9-11eb-977c-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Кремль считает преждевременными выводы о каких-либо рисках и негативных проявлениях закона об иноагентах в части физлиц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в настоящее время идёт накопление практики правоприменения.

Поэтому пока говорить о каких-то рисках и о каких-то негативных проявлениях, наверное, преждевременно, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, часто представители СМИ и общественности высказывают опасения в связи с правоприменением различных законов, однако впоследствии выясняется, что они оказываются беспочвенными. Песков подчеркнул, что власти будут анализировать практику правоприменения закона после накопления опыта.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство юстиции включило в «иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента», пять российских граждан, в том числе правозащитника и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарёва.

Законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Парламент страны одобрил его 8 декабря. 25 декабря его принял Совет Федерации.

Иностранным агентом, согласно закону, может быть признан любой человек, который «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляет целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень секретных сведений должен будет определить соответствующий орган исполнительной власти.

Лица, которых признают иноагентами, не смогут работать на государственной и муниципальной службе, а также не смогут получить доступ к государственной тайне.