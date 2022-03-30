В Кремле оценили возможный запрет РПЦ на Украине

В Кремле крайне негативно оценивают возможный запрет деятельности Русской православной церкви и изъятии её имущества на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как пишет РИА Новости, таким образом он прокомментировал соответствующий законопроект, внесённый в Верховную раду Украины 29 марта.

Она крайне негативная, — сказал Песков в ответ на вопрос о реакции Кремля.

Ранее в Верховную раду Украины был внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, а также об изъятии её недвижимости и иного имущества. По данным законопроекта, правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках данного закона.

Как заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, эта инициатива в случае одобрения лишь усугубит общественное противостояние в религиозной сфере и вызовет ещё больше ненависти и насилия. Спикер выразил надежду, что киевским законодателям «хватит благоразумия» оценить последствия принятия подобного документа.