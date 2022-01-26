В Кремле оценили возможность полного перехода на онлайн-обучение

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков оценил возможность полного перехода школьников на онлайн-обучение. По его словам, пока таких планов нет, несмотря на широкое распространение соответствующей информации в родительских чатах. Его слова приводит РИА Новости.

Хотел бы отфиксировать, что все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе о том, что дистанционное образование полностью заменит очную школу — это только слухи, никаких таких планов нет, — сказал он.

Ранее бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.

Кроме того, инфекционист Евгений Тимаков сообщал, что старт вакцинации подростков против коронавируса в России на данный момент не даст высокой эффективности в контексте борьбы с нынешней волной заболеваемости.