В Кремле оценили возможность полного перехода на онлайн-обучение
Начальник управления АП Новиков: никаких планов полного перехода на онлайн-обучение нет
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:45, 26 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков оценил возможность полного перехода школьников на онлайн-обучение. По его словам, пока таких планов нет, несмотря на широкое распространение соответствующей информации в родительских чатах. Его слова приводит РИА Новости.
Хотел бы отфиксировать, что все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе о том, что дистанционное образование полностью заменит очную школу — это только слухи, никаких таких планов нет, — сказал он.
Ранее бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.
Кроме того, инфекционист Евгений Тимаков сообщал, что старт вакцинации подростков против коронавируса в России на данный момент не даст высокой эффективности в контексте борьбы с нынешней волной заболеваемости.