В Кремле оценили сведения о сокрытии данных по COVID в России

В Кремле не считают, что данные по коронавирусу в России как-то скрываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все сведения есть в открытом доступе, пишет РИА Новости.

Мы не согласны с тем, что закрытость в вопросе эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, — сказал Песков.

Он уточнил, что более подробный ответ был дан «по линии, по моему» Роспотребнадзора. По словам представителя Кремля, в ведомстве дали более детальное объяснение касательно этой ситуации.

В России за минувшие сутки выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 22 584 россиянина, умерли — 783 человека. Лидерами антирейтинга стали Москва (3254), Подмосковье (2161) и Санкт-Петербург (1939).

Ранее журналисты «Медиазоны», «Холода» и «Медузы» (издание признано российскими властями иноагентом) получили информацию из базы Минздрава, созданной для отслеживания ситуации с коронавирусом. Они сообщили, что в реестре заболевшими числятся в пять раз больше пациентов, чем в официальной статистике оперштаба.