https://static.news.ru/photo/3a1c54d2-62bb-11ea-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России благоприятной на общеевропейском фоне. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции работает эффективно.

В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общеевропейском фоне сейчас, благодаря усилиям и мерам, которые предпринимаются, у нас ситуация более благоприятная, — цитирует его ТАСС.

Однако он призвал не считать эту информацию поводом для самоуспокоения и продолжать предпринимать меры против заболевания.

Число инфицированных коронавирусом нового типа по состоянию на 10 марта достигло 114 тысяч 452, скончались 4026 человек. На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему остаётся Китай, второй страной-лидером стала Италия.

Ранее китайские учёные выяснили, что коронавирус нового типа сохраняется в воздухе до 30 минут, а передаваться от инфицированного человека к здоровому может на расстоянии до 4,5 метра, писал NEWS.ru.