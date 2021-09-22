В Кремле оценили пересчёт результатов онлайн-голосования в Москве

Аудит результатов онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве демонстрирует прозрачность этой процедуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова о пересчёте данных. Об этом пишет ТАСС.

Песков отметил, что, если в Кремле правильно поняли, речь идёт не о пересчёте, а о «некой проверке».

Она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать, — подчеркнул он.

По его словам, онлайн-голосование надёжно, удобно и быстро. Однако Песков допустил, что потребуется «какой-то аудит», который продемонстрирует, что система действует «абсолютно безупречно».

Венедиктов заявил, что техническая группа пересчитает результаты онлайн-голосования в Москве к 27 сентября. По его словам, эти данные будут выложены в открытый доступ и ознакомиться с ними сможет любой желающий. При этом общественный штаб попросил Центризбирком сохранить «бумажные следы» онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.