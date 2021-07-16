В Кремле оценили отмену QR-кодов в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене QR-кодов. Его слова приводит РИА Новости.

Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии, — сказал представитель Кремля.

Ранее Собянин заявил, что с 19 июля посетителям заведений общепита в столице не нужно будет предъявлять QR-коды. Благодаря успешному ходу вакцинации от коронавируса принято решение отказаться от этой меры. По словам градоначальника, система QR-кодов выполнила возложенную на неё задачу. В то же время он добавил, что ситуация с коронавирусом в Москве продолжает оставаться сложной.

По данным столичных властей, за последний месяц полностью привились от коронавируса более 2 млн человек. Первый компонент вакцины получили 3,8 млн.

За минувшие сутки в Москве выявлено 5382 новых случая заражения COVID-19. Всего в столице заболели около полутора миллиона человек. С начала пандемии скончались 24,1 тысячи жителей столицы, из них 105 — за последние 24 часа.