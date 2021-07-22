В Кремле оценили инициативу наказания за призывы к отказу прививаться
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:58, 22 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформированной позиции по наказаниям за призывы к отказу от вакцинации. Его слова приводит ТАСС.
У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения, — сказал он.
Песков отметил, что сейчас непонятно, что имеется в виду: что считать за призыв, а что — за личное мнение. Представитель Кремля подчеркнул, что пока не известны все подробности данной инициативы, сформировать о ней более детальное мнение не представляется возможным.
Ранее сообщалось, что в России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса. С соответствующей инициативой вышел заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также заявил о необходимости наказания для врачей-антипрививочников. Он пояснил, что простые люди редко обращают внимание на специализацию врача, им достаточно того, что он медик вообще.