В Кремле оценили инициативу наказания за призывы к отказу прививаться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформированной позиции по наказаниям за призывы к отказу от вакцинации. Его слова приводит ТАСС.

У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения, — сказал он.

Песков отметил, что сейчас непонятно, что имеется в виду: что считать за призыв, а что — за личное мнение. Представитель Кремля подчеркнул, что пока не известны все подробности данной инициативы, сформировать о ней более детальное мнение не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что в России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса. С соответствующей инициативой вышел заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также заявил о необходимости наказания для врачей-антипрививочников. Он пояснил, что простые люди редко обращают внимание на специализацию врача, им достаточно того, что он медик вообще.