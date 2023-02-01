Песков отреагировал на идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках Песков: идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках нужно проработать правительству

Дмитрий Песков

Идею моратория на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции на Украине, предложенную спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, нужно прорабатывать на уровне правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он уточнил, что ему неизвестно о переговорах с главой государства на эту тему.

Тема была озвучена и, безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства, — сказал представитель Кремля.

Ранее спикер Совета Федерации поручила сенаторам обратиться в правительство с предложением наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции на Украине. По ее словам, это позволит регионам быстрее принимать решения по строительству инфраструктуры, а также социальных и иных объектов.

До этого СКБ «Контур» провело исследование, выяснив, что снижение прозрачности госзакупок больше не позволяет проводить их содержательный анализ. Данные третьего квартала 2022 года свидетельствуют о сокращении количества тендеров и участников в закупках как государства, так и госкомпаний из-за перетока части закупок в невидимый для государства сектор или же снижением интереса бизнеса к госзаказу из-за ужесточения требований и неконкурентных закупок. Принцип же цифровизации закупок для повышения их прозрачности и эффективности, в сущности, отменен.