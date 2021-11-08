В Кремле объяснили ситуацию с обнулением QR-кодов

В Кремле не видят ничего страшного в ситуации с обнулением QR-кодов на портале госуслуг: произошёл технический сбой, система совершенствуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он добавил, что власти не обсуждали и не обсуждают сокращение срока действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса граждан.

Мы знаем, что действительно [это] связано с техническими работами. Сама система «Госуслуги» находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что власти не обсуждали и не обсуждают изменение срока действия QR-кодов для граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19, в будущем.

Утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это связано со вступлением в силу сертификата нового образца. QR-коды были аннулированы у граждан, вакцинированных более полугода назад.

В Минздраве заверили, что срок действия QR-кодов остался прежним. Инцидент произошёл из-за технических работ на сайте. Сейчас портал работает в штатном режиме и QR-коды постепенно восстанавливаются.