Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Визит Владимира Путина в инфекционную больницу в Коммунарке не был инсценировкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, сообщения СМИ о якобы подставном пациенте, которого навещал Путин, не соответствуют правде.

Я вам скажу такую вещь: главврач Коммунарки не знал, что к нему едет Путин. Он увидел Путина, когда вышел встречать, и он (главврач. — NEWS.ru) не знал, что туда едет...