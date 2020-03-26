https://static.news.ru/photo/a9c2281a-6f50-11ea-834c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин совершает поездки по стране в соответствии с рабочим графиком, однако его перемещения сведены к минимуму. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Безусловно, поездки сокращены, потому что, вы знаете, перемещение президента сопряжено с логистическими усилиями большого количества людей, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее в Кремле предостерегли от поездок по стране на выходной неделе. По словам Пескова, они могут обострить ситуацию с распространением коронавируса. Представитель Кремля выразил надежду, что россияне в большинстве своём «думают головой» и не полагаются на «русский авось», писал NEWS.ru.