В Кремле объяснили, почему Путин не носит военную форму

Президент России Владимир Путин не обязан носить военную форму даже во время посещения воинских учений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует, — цитирует агентство Пескова.

Белорусско-российские учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в Российской Федерации и на пяти — в Белоруссии.

Совместные стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.

Кроме российских и белорусских военных в совместных действиях участвуют военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, однако присутствуют также наблюдатели из Китая, Вьетнама и Мьянмы. Помимо них также на учениях есть военные из Пакистана и Шри-Ланки.

Ранее сообщалось, что Путин 13 сентября посетит полигон Мулино в Нижегородской области.