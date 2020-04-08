В Кремле объяснили ограничения на вывоз россиян из США

https://static.news.ru/photo/3c2dedea-7985-11ea-8bb8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ограничения на вывоз граждан России из-за США связаны с проблемами карантина и необходимостью двухнедельной изоляции по прибытию на родину Об том заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это же связано с обсервациями. Необходима же изоляция людей на время карантина, на двухнедельный карантин, — цитирует его «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что из США принято решение вывезти жителей Москвы и Московской области.
Как писал NEWS.ru, первый самолёт «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Его прибытие в аэропорт «Шереметьево» ожидается 8 апреля в 15:25 мск. Количество зарегистрировавшихся на рейс пассажиров не называется. Известно, что Boeing 777-300 располагает 402 пассажирскими креслами.