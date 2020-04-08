В Кремле объяснили ограничения на вывоз россиян из США

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Учёные из Стэндфордского университета пришли к выводу, что в состоянии стресса человек теряет способность к планированию. В связи с этим специалисты советуют принимать важные решения в состоянии покоя.

Свои выводы учёные сделали после проведённого эксперимента, участникам которого предложили «пройтись» по виртуальному городу и запомнить маршрут. Затем они должны были пройтись по одному из маршрутов, при этом их ударял...