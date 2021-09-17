В Кремле объяснили «неправильную» дату на часах Путина во время голосования

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днём, когда он голосовал на выборах в Госдуму. По словам представителя Кремля, всё дело в том, что глава государства не пользуется этой функцией. Об этом он рассказал изданию «Подъём».

Кадр из видео pdmnews/t.me

Даты не совпадают просто потому, что президент не устанавливает дату на своих часах. Он на это не обращает внимания. И датой просто не пользуется в своих часах, — пояснил Песков.

Накануне Путин впервые в жизни проголосовал дистанционно. СМИ обратили внимание на часы президента. На циферблате зафиксировано 10 сентября, из -за чего журналисты сделали вывод, что видео с президентом было записано заранее, ещё до его ухода на самоизоляцию.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Песков объяснял, что «десятки» человек, контактировавших с главой РФ, заболели коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 представитель Кремля назвал отсутствие своевременной ревакцинации сотрудников. Песков добавил, что самочувствие у Путина прекрасное, он работает в обычном режиме.