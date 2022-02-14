В Кремле объяснили дистанцию на встречах Путина с Лавровым и Шойгу

Дистанция на встречах президента России Владимира Путина с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу связана с ограничениями на фоне пандемии и мерами предосторожности. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что это не помешало полноценным обсуждениям и докладам главе государства.

Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства, — сказал Песков.

Отмечается, что сегодня Путин провёл в Кремле рабочие встречи с двумя министрами. Оба они сидели на приличном расстоянии от главы государства.

Лавров на встрече с Путиным сообщил, что ответ США по гарантиям безопасности относительно российских озабоченностей отрицательный. В свою очередь, Шойгу отчитался перед президентом об инциденте с американской подводной лодкой у Курил.

Кроме того, Шойгу доложил Путину о завершении в ближайшее время части российских военных учений. Манёвры идут практически на всех флотах и во всех военных округах.