В Кремле опровергли сокрытие информации по ситуации с Навальным

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С первых дней госпитализации Алексея Навального Москва ничего не скрывала. Российские медики давали больше информации, чем немецкие коллеги сейчас. Об этом заявили в Кремле.

Мы всех призываем опираться на факты. Если найдет подтверждение информация о наличии отравляющих веществ, то нет сомнений, что последует открытие следствия, — сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российские спецслужбы анализируют информацию о том, что заявление Германии об отравлении блогера было фальсификацией. Песков уверен, что ФСБ доложит о выводах российскому лидеру Владимиру Путину.

Представитель Кремля призвал в ситуации с Навальным опираться на факты. Он подчеркнул, что Москва действует последовательно и осторожно.

Песков рассчитывает на диалог с немецкими врачами. По его словам, Москва рассчитывает получить информацию по веществу, которым якобы отравили Навального. Представитель Кремля подчеркнул, что эти данные помогут работе, которую выполняют специалисты из МВД.

С первых дней госпитализации больного были рассмотрены различные версии, но диагноз «отравление» не подтвердился, рассматривались другие врачебные версии, отметил Песков.

NEWS.ru писал, что Басманный суд столицы не удовлетворил жалобу ФБК на бездействие следствия в деле Алексея Навального. Юрист Вячеслав Гимади подал жалобу, в которой указано, что в СК РФ 20 августа было подано заявление о проведении проверки по факте невозбуждения уголовного дела. Юрист утверждает, что она не была проведена.