https://static.news.ru/photo/e9715178-dace-11e9-878f-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев (слева) Фото: instagram.com/aleksandr_shamana

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают про задержание шамана, который шёл в Москву «изгонять» Владимира Путина.

По его словам, за комментариями по данному вопросу нужно обращаться к другим людям.

Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это не прерогатива Кремля. За комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться либо к республиканским властям, либо к республиканским правоохранительным органам, — приводит слова Пескова РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, шамана Александра Габышева, который шёл в Кремль «изгонять» президента России Владимира Путина, задержали на границе с Иркутском. За ним приехали два автобуса с полицией и увезли его в сторону Улан-Удэ. На него могут завести дело по статье «Организация экстремистского сообщества».

Габышев пытался дойти до Москвы пешком.