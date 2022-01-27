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В Кремле не слышали об идеях разрешить майнинг в ряде регионов

20:19, 27 января 2022
В Кремле не слышали об идеях разрешить майнинг в ряде регионов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Идеи разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии на повестке дня в Кремле не стояли. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Владимир Путин якобы разрешил «добывать» криптовалюту в Иркутске, Красноярске и Карелии.

Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались, — заявил агентству Песков.

Ранее агентство Bloomberg выступилo с утверждением со ссылкой на источники, что Путин якобы поддерживает идею российского правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют и не согласен с предложением ЦБ полностью запретить его. Упоминалось, в частности, что президент согласился с предложением ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии.

Ранее Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности. 

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