В Кремле не нашли связи между обысками у журналистов и их расследованиями

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обыски у журналистов издания «Проект». Он заявил, что не видит связи между текущими действиями сотрудников МВД и расследованиями журналистов, одно из которых касалось главы ведомства Владимира Колокольцева. Об этом пишет «Интерфакс».

Журналисты спросили у представителя Кремля, не видит ли он мотива мести к расследователям, так как «Проект» — не первое медиа, у сотрудников которого проходят обыски в последнее время.

Нет, не видим. Существуют законные обоснования для таких действий, — ответил он.

Песков отметил, что в Кремле не знают, какие претензии у правоохранительных органов к журналистам, а об этом деле узнали из СМИ. За деталями он предложил обращаться в МВД.

Утром 29 июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и к журналистке Марии Жолобовой. Следственные действия проходили в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

«Проект» — издание, публикующее громкие расследования. В разных материалах журналистов упоминались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие известные должностные лица.