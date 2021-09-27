В Кремле не уточнили сроки появления проектов новых городов Сибири

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прорабатывает тему возможного создания новых городов в Сибири, но в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Разумеется, Сергей Кужугетович [Шойгу] занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой. Но когда будет конкретика сформулирована — не могу вам сказать, — добавил представитель Кремля.

В начале августа Шойгу заявил о необходимости построить несколько крупных городов в Сибири. По его словам, регион нуждается в отраслевых экономических центрах. В частности, здесь необходимо построить пять-шесть городов с определённым отраслевым направлением. По его словам, такие планы были в СССР, но их не успели воплотить.

Ранее сообщалось, что в новые города Сибири готова переселиться почти половина россиян. Основными причинами они называют гарантированную работу и большую зарплату. «Безусловную готовность» переселиться на новое место жительство выразили 7% участников опроса, ещё 41% готовы переехать туда при определённых условиях. Причинами отказа жить в новых городах опрошенные назвали плохой климат и слишком холодную погоду, неудобное географическое положение и категорическое нежелание менять нынешнее место жительства.