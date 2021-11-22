В Кремле не стали комментировать версию гибели подлодки «Курск»

Версию гибели атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО не стали комментировать в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в своё время следствие установило причины трагедии, сообщает РИА Новости.

Мы её оставляем абсолютно без комментариев. Было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, поэтому появление каких-то других гипотез не хотим комментировать, — цитирует его агентство.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Официально признано, что подлодка пострадала в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.

Ранее адмирал Вячеслав Попов заявил, что «Курск» затонул из-за столкновения со следящей за ней подлодкой НАТО. Он воздержался от официальных обвинений, хотя «с вероятностью 90%» может указать название субмарины-виновника.

Позже капитан первого ранга запаса, историк флота Николай Черкашин согласился с версией адмирала Попова. Он добавил, что в тот день сигналы SOS подавала британская субмарина.