В Кремле высказались о причинах раздела «Яндекса» Песков не сказал, могли ли встречи Путина с Кудриным повлиять на судьбу «Яндекса»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что встреча главы государства Владимира Путина с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным в 2022 году была определяющей для решения по разделу «Яндекса», передает ТАСС. Yandex N.V. 5 февраля объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей.

Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню. Я лишь могу подтвердить, что, действительно, встречи Путина с Кудриным имели место, — сказал Песков.

Ранее в «Яндексе» заявили, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. В рамках сделки учитывается дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В конце ноября 2022 года Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после отставки рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив. Позднее он сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. Комментируя уход с поста главы СП Алексея Кудрина, президент пояснил, что тот захотел перейти в бизнес.