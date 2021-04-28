Песков: будут ли продлять нерабочие дни после 10 мая, пока неизвестно

https://static.news.ru/photo/daf4ffac-a8d9-11eb-9ae4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не осведомлён, имеются ли планы продлить нерабочие дни после 10 мая. Причиной такой инициативы стал рост числа заразившихся коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистов, обсуждают ли власти возможность увеличения количества выходных.

Мне неизвестно об этом, — сказал представитель Кремля.

23 апреля президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной решения стала эпидемическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов. Кроме этого, руководители предприятий вправе по своему усмотрению задействовать персонал с 4 по 7 мая, если этого требует производственная необходимость.

Как сообщалось ранее, россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты. Однако на новые нерабочие дни не будут распространяться правила, предусмотренные для государственных праздников. Если работник запланировал на этот период отпуск, его нельзя продлить за счёт нерабочих дней. Кроме этого, труд в дополнительные выходные не будет оплачиваться в двойном размере.

Школьников и студентов с 1 по 10 мая отправят на внеочередные каникулы.

Несмотря на длинные майские выходные, власти нескольких регионов страны решили продлить их. Это сделано, чтобы люди могли отметить религиозные праздники — Радоницу у православных верующих и Ураза-байрам у мусульман.