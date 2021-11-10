Песков: власти не рассматривают вопрос сохранения QR-кодов после пандемии

Российские власти пока не рассматривают возможность сохранения QR-кодов для россиян после пандемии. Пока никто не может сказать, сколько она продлится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Послушайте, нет, не рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится, — сказал Песков.

Ранее полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил , что система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго. Он добавил, что чем быстрее и организованнее россияне, и в первую очередь бизнес-сообщество, смогут подстроиться под новую реальность, тем эффективнее получится пройти этот период.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. По его словам, безопасность зависит от каждого.

Ранее стало известно, что профильные министерства и транспортные компании начали обсуждение возможности введения QR-кодов о наличии иммунитета к коронавирусу или отсутствии заражения для доступа в поезда и самолёты. Сейчас прорабатываются технические возможности такого решения.