«Президент обладает информацией»: Песков объяснил слова Путина о ФБК

Фото: kremlin.ru

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Ингушетии полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов за свой счёт провёл в родное село уличное освещение. Необходимую сумму (1 млн рублей) он копил пять лет, пишет Telegram-канал «Подъём».

Я родился и вырос в этом селе Кани. Я и раньше старался что-то сделать там. Люди живут бедно, старики, молодёжь уходит. Там много случаев было, ночью ходить было невозможно: то...