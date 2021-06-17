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«Президент обладает информацией»: Песков объяснил слова Путина о ФБК

13:27, 17 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Кремле не стали рассказывать, откуда у президента РФ появилась информация о распространении Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его ликвидации) в Сети рецептов «коктейля Молотова». Однако у Владимира Путина была об этом вся информация, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Сотрудники прессы поинтересовались, действительно ли президент владеет верной информацией. На это представитель Кремля ответил утвердительно.

Президент обладает той информацией, которой он обладает, — заявил Песков, когда журналисты попросили его прокомментировать появившееся накануне сообщение о том, что сотрудники ФБК якобы распространяют рецепт зажигательной смеси. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не боятся Фонда борьбы с коррупцией. Журналисты ABC News спросили у главы РФ о давлении на ФБК и о том, чего боится Путин. Он ответил, что признание иностранным агентом не запрещает работу организации, в отличие от признания экстремистской организацией.

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