«Президент обладает информацией»: Песков объяснил слова Путина о ФБК

В Кремле не стали рассказывать, откуда у президента РФ появилась информация о распространении Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его ликвидации) в Сети рецептов «коктейля Молотова». Однако у Владимира Путина была об этом вся информация, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Сотрудники прессы поинтересовались, действительно ли президент владеет верной информацией. На это представитель Кремля ответил утвердительно.
Президент обладает той информацией, которой он обладает, — заявил Песков, когда журналисты попросили его прокомментировать появившееся накануне сообщение о том, что сотрудники ФБК якобы распространяют рецепт зажигательной смеси.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не боятся Фонда борьбы с коррупцией. Журналисты ABC News спросили у главы РФ о давлении на ФБК и о том, чего боится Путин. Он ответил, что признание иностранным агентом не запрещает работу организации, в отличие от признания экстремистской организацией.