В Кремле не прокомментировали возможность введения QR-кодов для детей

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«Новые люди» работают над инициативой, которая уравняет права вакцинированных от коронавируса с теми, кто переболел и имеет антитела или Т-клеточный иммунитет. В партии ведут консультации с врачами по данному вопросу, сообщила замруководителя фракции Сардана Авксентьева в Telegram-канале. Она также заявила, что ревакцинировалась препаратом «Спутник Лайт», однако выступает против принудительной вакцинации и QR-кодов.

Эксперты считают — люди с антителами или высоким иммунитетом так же защищены от коронавируса <...> Заметим, что ведь и ревакцинация призвана запускать клеточный иммунитет, как говорят нам специалисты. Так почему...