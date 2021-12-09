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В Кремле не прокомментировали возможность введения QR-кодов для детей

Песков отказался комментировать введение QR-кодов для детей
14:27, 09 декабря 2021
В Кремле не прокомментировали возможность введения QR-кодов для детей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле не стали комментировать возможность введения QR-кодов или других ограничений по коронавирусу для для подростков 12-17 лет после начала их вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложит адресовать этот вопрос в оперштаб, сообщает ТАСС

Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы его задали в оперативный штаб в правительстве, — сказал представитель Кремля.

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