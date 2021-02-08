В Кремле не намерены следить за процессом по делу главреда «Медиазоны»

https://static.news.ru/photo/13778ada-69f5-11eb-a800-96000091f725_660.jpg Сергей Смирнов Фото: sssmirnov/twitter.com

В Кремле не следят за процессом над главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем не менее, по его словам, сообщения СМИ по этой теме принимаются во внимание.

Мы не можем непосредственно, да и вряд ли нам стоит непосредственно следить за процессом, но, разумеется, мы знакомимся с теми сообщениями, которые появляются в прессе, — цитирует Пескова «Интерфакс».

При этом он не стал комментировать информацию о допущенных правоохранительными органами нарушениях при составлении административных протоколов в отношении Смирнова. Песков отметил, что это не прерогатива Кремля.

Смирнова задержали 30 января накануне несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном. В полиции Смирнов пробыл почти весь день, на него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января (ч. 8 статьи 20.2 КоАП).

Причиной для задержания стал ретвит Смирновым поста с шуткой о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний был изображён на обложке видео штаба Навального.

3 февраля главреда «Медиазоны» арестовали и приговорили к 25 суткам заключения. Сейчас Смирнов находится в Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, где размещены более 800 человек, арестованных за участие в несанкционированных акциях. Защита обжаловала арест Смирнова, 8 февраля его законность проверит Мосгорсуд.

4 февраля Союз журналистов России обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить обоснованность привлечения Смирнова к административной ответственности в связи с вопросами, возникшими к действиям сотрудников полиции. Однако ответа от ведомств пока не последовало.

В Сети ранее появились фотографии из переполненных камер в спецприёмнике. В МВД заявили, что они «не являются объективным отражением ситуации с арестованными». Родственники задержанных также подтвердили, что условия содержания в ЦВСИГ улучшились, писал NEWS.ru.