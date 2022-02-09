В Кремле сообщили, от чего будут зависеть сроки послания президента

Окончательного решения по срокам и формату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, оно будет приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, до послания ещё остаётся некоторое время, однако уточнить детали он пока не готов.

Как только будет принято окончательное решение — а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация — мы вас проинформируем, — заверил пресс-секретарь.

Ранее источники в администрации главы государства и правительстве сообщили, что ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 1 или 3 марта. В настоящее время ведётся проработка основных тем выступления главы государства. Подготовка мероприятия зависит от ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон», которая пока остаётся тяжёлой.

По мнению одного из источников, послание Путина к Федеральному собранию может состояться именно 1 марта. На эту же дату запланировано обращение президента США Джо Байдена к конгрессу, но из-за восьмичасовой разницы во времени выступление российского лидера прозвучит раньше. Это может объясняться тем, что в послании будет затронута ситуация с гарантиями безопасности России, хотя в Кремле рекомендуют не увязывать послание президента с какими-либо внешнеполитическими событиями.