В Кремле не исключили дополнительные меры поддержки граждан

Президент России Владимир Путин не исключил дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. На совещании по экономическим вопросам он также сообщил, что повышение пенсий в предстоящие годы продолжится, средства на это заложены в бюджет.

Президент отметил, что ситуация в мировой экономике все ещё остаётся неустойчивой, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе особого внимания властей. Всё это приобретает особенную важность на этапе принятия закона о бюджете, а также в ходе его исполнения, если потребуется оказать дополнительную социальную поддержку населению.

Конечно, в центре нашего внимания – как мы уже многократно говорили, хочу это подчеркнуть ещё раз – остаётся поддержка семей с детьми. В этом году предложил несколько новых мер на этот счёт, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребёнком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребёнка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пенсионеры продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже в том случае, если сельское поселение получит статус городской территории из-за изменения административных границ.