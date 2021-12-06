В Кремле назвали высказывания антиваксеров стратегией по уничтожению народа

Высказывания тех, кто отрицает необходимость вакцинации, выражают стратегию по уничтожению российского народа. Об этом заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков на всероссийском семинаре «Без срока давности», сообщает ТАСС.

Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что вакцина пусть ещё себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать, — заявил Новиков.

Ранее сообщалось, что всего один человек мог стать причиной 90% случаев заражения «дельта»-штаммом COVID-19 в России. Почти во всех случаях заражения вирусом, произошедших в РФ весной или летом, они были связаны с вариантом вируса AY.122.

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что стало минимумом с 14 октября. За это же время зафиксировано 1184 летальных исхода, полностью выздоровели 28 070 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID.

В общей сложности, по информации штаба, с начала пандемии в стране заразились 9 833 749 человек, выздоровели 8 530 476 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 282 462 человека. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 7 ноября, когда в стране зарегистрировали 1179 смертей из-за новой болезни.