В Кремле назвали условие открытия воздушных границ

https://static.news.ru/photo/d6f2e4b0-afd2-11ea-b96a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал об открытии международного авиасообщения. По его словам, в мире должен действовать принцип паритета.

Все участники различных авиационных конвенций должны договориться об одновременной отмене ограничений, передаёт ТАСС. Аналогичные правила должны действовать и для рейсов внутри СНГ.

Если одна страна будет против или две, а 10 за — ничего не произойдёт, — подчеркнул он.

Он отметил, что россияне смогут полететь в страны из СНГ в первую очередь, если представители всех участников содружества договорятся о возобновлении рейсов. При этом приоритетом должны быть меры эпидемиологической безопасности.

Я не ожидаю банкротств, в том числе и потому что количество российских авиакомпаний за последние 10 лет сократилось очень сильно и меня это радует: если вы помните, когда у нас была масса банкротств, я публично говорил, что до тех пор, пока авиакомпании-живопырки не уйдут с рынка, ничего хорошего не будет, — добавил Иванов.

Спецпредставитель главы государства заметил, что авиакомпании среди первых получили финансовую поддержку властей. Их финансовое положение действительно сейчас тяжёлое, однако банкротств не будет, уверен он.

РФ, как и многие страны мира, закрыла свои границы из-за ситуации с распространением коронавируса. Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в марте. В Ассоциации туроператоров России предполагают, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября.

При этом, как писал NEWS.ru, с 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции.