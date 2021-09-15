В Кремле назвали сроки самоизоляции Путина

Президент Владимир Путин проведёт в самоизоляции по меньшей мере неделю. Однако он в любом случае примет участие в голосовании на предстоящих выборах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он уточнил , что решение о том, в каком формате глава государства будет участвовать в выборах, пока не принято. По его словам, это станет известно несколько позднее.

Песков отметил, что вспышка коронавируса среди в окружении главы государства произошла в сентябре. Десятки заболевших, о которых говорил президент, это люди, обеспечивающие его работу, быть и безопасность. Тяжёлых случаев заболевания среди них нет, поскольку практически все, кто работает с Путиным, прошли вакцинацию.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса, несмотря на заражение людей из окружения главы государства.

Ранее Путин заявил, что в его окружении заразились COVID-19 «не один, не два, а несколько десятков человек». Он пояснил, что ушёл в самоизоляцию после контакта с одним из заболевших. Президент назвал произошедшее и «естественным экспериментом» по эффективности «Спутника V».