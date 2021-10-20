В Кремле назвали сроки проведения пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может состояться в декабре. В этом году она не будет совмещаться с другими форматами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идёт о ежегодной пресс-конференции, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее он отметил, что пока не определён и формат мероприятия. Он будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

В 2020 из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменён. Одна часть журналистов находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, другая — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Кроме того, пресс-конференция была совмещеа с прямой линией — наряду представителями СМИ вопросы президенту задавали граждане России.

Песков отмечал, что формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным очень востребован и для россиян, и для президента. По его словам, граждане пишет главе государства «обо всём».