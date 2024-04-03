В Кремле назвали причину роста числа желающих служить по контракту Песков: рост идущих на контракт россиян говорит о консолидации общества

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Рост числа желающих поступить на службу по контракту говорит о мобилизации общества вокруг президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, общество консолидируется вокруг задач СВО.

Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутри и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО, — завил Песков.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что на военную службу по контракту в ВС России с начала года поступили свыше 100 тысяч человек. За последние полторы недели количество желающих только увеличилось, и контракты на участие в СВО заключили порядка 16 тысяч россиян. В ведомстве уточнили, что в пункты отбора по всей стране ежедневно приходят до 1700 человек.

До этого пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что большинство желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ за последнюю неделю называли основным мотивом желание отомстить за погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». По оценкам ведомства, за последние 10 дней контракты для участия в СВО заключили около 16 тысяч граждан.