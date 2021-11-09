В Кремле назвали причину перебоев с поставками продуктов в Приморье

Порты в Приморье перегружены из-за логистического кризиса. В результате возникают перебои с продуктами на Сахалине, Чукотке, Камчатке, в Магаданской области, однако правительство принимает меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Мы знаем, что есть определённые логистические проблемы, вызваны они развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидные проявления в мировой экономике, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что ситуация находится на личном контроле президента страны Владимира Путина. По словам Пескова, порты на Дальнем Востоке не справляются с входящим потоком грузов, из-за чего нагрузка на них выросла.

Ранее сообщалось, что в портах Приморья, парализованных резко возросшим грузопотоком из Китая, застряли тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов испытывают нехватку товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Вопросом занялись рабочая группа Минтранса и транспортная прокуратура, но на местах сомневаются, что проблему удастся быстро решить.