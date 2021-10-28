В Кремле назвали причину дефицита «Спутника Лайт» в регионах

Нехватка в ряде регионов препаратов для вакцинации от коронавируса, в частности «Спутника Лайт», возникает из-за неритмичных темпов вакцинации. Однако дефицит будет устраняться в кратчайшие сроки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы, — цитирует агентство пресс-секретаря президента России.

Он добавил, что нехватка препаратов краткосрочная и будет ликвидирована «в самые сжатые сроки».

«Спутник Лайт» — это облегчённый вариант вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы. Препарат показал высокую безопасность и эффективность в ряде стран.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Санкт-Петербурге и Кургане. Местные власти уже направили запросы о новых поставках препарата. Кроме того, дефицит вакцины может возникнуть в Архангельской и Вологодской областях, а также в Красноярском крае.