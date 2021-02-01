В Кремле назвали обвинения в адрес главреда «Медиазоны» логичными

https://static.news.ru/photo/58496018-647b-11eb-90e4-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/mediazzzona

Обвинения правоохранителей в адрес главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова являются логичными. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Смирнова задержали 30 января на выходе из дома в Москве. Журналист вышел, чтобы погулять с сыном. Спустя несколько часов его отпустили под подписку о явке в суд. Журналисту грозит арест на срок до 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей.

В отношении Смирнова составили протокол по статье 20.2.8 КоАП РФ — о повторном нарушении порядка организации и проведения митингов или шествий. При этом на акции 23 января даже в качестве журналиста он не был и, по его словам, к участию ни в одном из шествий не призывал.

Песков, в свою очередь, назвал обвинения логичными, подчеркнув, что главреду «Медиазоны» не вменяют участие в несанкционированном митинге.

Ему другое вменяется. Там всё абсолютно логично, просто обращайтесь в правоохранительные органы. Здесь не нужно передёргивать, нужно всё правильно называть, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сергей Смирнов, задержанный на несколько часов 30 января в Москве, рассказал, что дома у его матери, где он прописан, состоялся обыск.

Он предположил, что это было сделано в рамках так называемого санитарного дела — о нарушении эпидемических ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.